La UE planea formar a unos 3.000 policías en Gaza

La Unión Europea contempla formar hasta 3.000 policías en la Franja de Gaza, al igual que ya lo hizo en Cisjordania, indicó el miércoles un responsable europeo.

Habrá una "necesidad de estabilizar Gaza con una fuerza policial importante", afirmó este responsable bajo condición de anonimato.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó el lunes una resolución respaldando el plan del presidente estadounidense Donald Trump, que permitió el 10 de octubre un alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra.

Tras los intercambios de rehenes y prisioneros, el plan prevé el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino, encargada, entre otras tareas, de asegurar las fronteras con Israel y Egipto, desmilitarizar Gaza y desarmar "a los grupos armados no estatales".

Después será necesario garantizar de manera duradera la seguridad en Gaza, y la UE -que busca recuperar un papel destacado en la región- propondrá la formación de estos policías, que actualmente no dependen de Hamás, en el poder en Gaza.

Unos 7.000 policías en Gaza siguen recibiendo salario de la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania, precisó el responsable. Muchos se jubilaron o ya no pueden trabajar, pero 3.000 de ellos podrían ser formados, añadió.

La UE financia desde 2006 una misión de formación de policías en Cisjordania, con un presupuesto de unos 13 millones de euros.

Esta propuesta será examinada el jueves por los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, reunidos en Bruselas.

