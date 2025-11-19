La UE, preocupada por crisis electoral en Honduras

La Unión Europea (UE) se sumó este martes a la preocupación expresada por Estados Unidos y la OEA por la crisis política que vive Honduras cerca de las elecciones generales del 30 de noviembre.

El proceso electoral transcurre en medio de una fuerte polarización por acciones de la fiscalía, afín al gobierno de izquierda, para investigar a autoridades electorales de oposición, y denuncias cruzadas de "fraude" entre los principales candidatos presidenciales.

El Consejo Nacional Electoral también tuvo retraso en la adjudicación del contrato para el transporte de las boletas de votación y un reciente simulacro de transmisión de datos presentó fallas.

La UE "expresa su preocupación por los recientes acontecimientos que afectan el marco institucional y los preparativos para las elecciones", señaló un comunicado del servicio diplomático de la UE, publicado además por la embajada del bloque europeo en Honduras.

La UE pidió a las "autoridades hondureñas y a todos los partidos políticos y actores garantizar que las instituciones electorales puedan operar de manera independiente y efectiva".

"La transparencia, la credibilidad, la estabilidad y la inclusión política son esenciales para permitir que los ciudadanos hondureños voten en un entorno pacífico y ordenado", añadió la UE, que desde octubre desplegó una misión de observación en el país centroamericano.

El miércoles pasado, Estados Unidos advirtió que reaccionará "con rapidez y firmeza" ante cualquier perturbación del proceso electoral en Honduras, al compartir la "preocupación" de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la crisis.

Tres relatoras especiales de la ONU también pidieron a las autoridades hondureñas garantizar que los comicios sean "libres" y "transparentes".

La elección presidencial, a una sola vuelta, es disputada por el comunicador Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL), la abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), y el empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN, derecha).

Los tres candidatos, de cinco en la contienda, están en un empate técnico, según las encuestas.

