La UE prepara con EEUU un "arsenal de sanciones" contra Rusia si invade Ucrania pero descarta medidas preventivas

El Alto Representante de la Uni√≥n Europea para Pol√≠tica Exterior, Josep Borrell, ha indicado este mi√©rcoles que la UE prepara en coordinaci√≥n con Estados Unidos un "arsenal de sanciones" contra Rusia para responder a una posible agresi√≥n militar a Ucrania, aunque ha descartado medidas "preventivas" contra Mosc√ļ.

"Si ocurriera lo que nos estamos esforzando en evitar, un ataque militar cl√°sico, naturalmente que Rusia tendr√≠a que enfrentarse a un sistema muy severo de sanciones", ha se√Īalado el jefe de la diplomacia europea en un encuentro con medios espa√Īoles en Bruselas.

El Alto Representante ha confirmado los trabajos conjuntos con Washington para coordinar un "arsenal de sanciones económicas" que tendrían la finalidad de "cortocircuitar" la economía rusa de la del resto del mundo.

Con todo, Borrell ha insistido en que no habr√° "sanciones preventivas" por parte de la UE, descartando de plano que de la reuni√≥n de ministros de Exteriores de la UE del pr√≥ximo lunes salgan nuevas medidas contra Mosc√ļ. "Ahora se trata de no escalar la situaci√≥n ni dar razones ni argumentos para provocar lo que queremos evitar", ha subrayado y ha asegurado que todav√≠a no hay "nada concreto" sobre la mesa.

De esta forma, ha insistido en el mensaje de advertencia a Mosc√ļ, en l√≠nea con la OTAN o Estados Unidos que avisaron al presidente ruso, Vladimir Putin, del "alto coste" de una acci√≥n militar contra Ucrania. "El mensaje es no anticiparse. Hay que tener preparada la respuesta pero evitar cualquier escalada", ha subrayado Borrell.

Para el exministro espa√Īol, la l√≠nea roja que har√≠a actuar al bloque europeo ser√≠a si Rusia realizase una intervenci√≥n militar "cl√°sica" contra Ucrania y no a trav√©s de "hombre verdes", en referencia a las fuerzas rusas no identificadas que participaron en el conflicto del este de Ucrania en 2014.

Rusia mantiene una concentración militar inusual en la frontera con Ucrania, donde tiene desplegado equipamiento pesado, vehículos armados, tanques, drones y sistemas electrónicos con fuerzas de combate, lo que ha hecho saltar las alarmas en Kiev y en la OTAN sobre una posible agresión, después de que Rusia ya invadiera a su vecino en 2014 y se anexionara la península de Crimea.