La UE presenta planes para superar los obstáculos a la inversión que dificultan la competitividad

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 4 dic (Reuters) - La Comisión Europea propuso el jueves medidas para hacer más competitivos los mercados de capitales de los 27, facilitando las operaciones transfronterizas y ampliando la supervisión de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

La UE intenta competir económicamente con Estados Unidos, China y otros mercados rivales, pero podría aumentar su competitividad reforzando su mercado único, que funciona bien para el intercambio de bienes, pero no tanto para los servicios.

El ex primer ministro italiano Enrico Letta, autor el año pasado de un informe sobre la mejora del mercado único, afirmó que el mayor impacto global podría venir de dirigir los 33 billones de euros (US$38,53 billones) de ahorro privado hacia la economía real. En la actualidad, alrededor de un tercio se mantiene en cuentas corrientes.

Letta afirmó que los 300.000 euros de ahorro familiar que se dirigen al extranjero, principalmente a Estados Unidos, ponen de manifiesto las deficiencias de los fragmentados mercados de la UE, al igual que la capitalización bursátil de las respectivas bolsas en 2024; en la UE es el 73% del PIB, frente al 270% de Estados Unidos.

Las propuestas de la Comisión Europea, que deberán ser aprobadas por los países miembros y el Parlamento Europeo, facilitarían las operaciones transfronterizas de los mercados regulados y los depositarios centrales de valores.

Permitirían a los centros de negociación paneuropeos racionalizar las estructuras corporativas y las licencias en una sola entidad y relajar los límites a la tecnología de libro mayor digital, que normalmente se refiere a "blockchain" o cadena de bloques, la tecnología que está detrás de los criptoactivos.

La supervisión de las principales infraestructuras, como los centros de negociación, las entidades de contrapartida central, los depositarios centrales de valores y los proveedores de criptoactivos, se transferiría a la AEVM, que también tendría un mayor papel de coordinación para la gestión de activos.

Francia, sede de la AEVM, lleva tiempo presionando para que se le otorguen mayores competencias. La directora de la AEVM, Verena Ross, ha dicho que acogería favorablemente la medida, pero que se enfrenta a la resistencia de algunos miembros de la UE.

Los reguladores financieros de Francia, Italia y Austria pidieron a la AEVM que asumiera la supervisión de las principales criptomonedas. El regulador financiero de Malta, que fue objeto de escrutinio por su proceso de concesión de licencias a principios de este año, ha dicho que se opone a dar más poder de supervisión a la AEVM.

(US$1 = 0,8565 euros)

(Información de Philip Blenkinsop en Bruselas y Elizabeth Howcroft en París; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)