La UE presentará reglas para fortalecer al sector manufacturero y reducir dependencia de China

Por Philip Blenkinsop y Kate Abnett

BRUSELAS, 4 mar (Reuters) - La Comisión Europea dará a conocer el miércoles sus planes para impulsar la competitividad del sector manufacturero de la Unión Europea durante su campaña para descarbonizar y evitar la dependencia de los productos chinos baratos, estableciendo requisitos de contenido local

La muy debatida Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés), a cuyos borradores tuvo acceso Reuters, establecerá requisitos de bajas emisiones de carbono y "Made in Europe" ("Fabricado en Europa") para la contratación pública o las subvenciones para la fabricación de aluminio, cemento y acero, y tecnologías como las turbinas eólicas o los vehículos eléctricos

La IAA tiene como objetivo garantizar que, para 2035, la industria manufacturera represente el 20% de la producción nacional de la Unión Europea, frente al 14% actual

Los críticos afirman que la IAA provocará que los socios comerciales cierren sus puertas

Los defensores señalan que competidores como Estados Unidos, China, Brasil e India ya cuentan con normas sobre contenido local y que unos requisitos similares podrían ayudar a cubrir el enorme déficit de inversión de la UE

"Tenemos que presentar una alternativa a la agenda de Trump, que apuesta claramente por una economía basada en los combustibles fósiles", dijo el copresidente del Partido Verde Europeo, Bas Eickhout, señalando la necesidad de una "transición masiva" hacia las tecnologías limpias y la industria intensiva en energía

Después de que la Comisión lo proponga, el Parlamento Europeo y los Gobiernos de la UE negociarán el texto definitivo, lo que significa que es probable que se produzcan más cambios

OPINIONES DIVIDIDAS SOBRE EL CONTENIDO LOCAL

La Comisión ha retrasado la propuesta en numerosas ocasiones debido a desacuerdos sobre su contenido, y se han introducido cambios incluso esta misma semana

Laurent Donceel, director de la asociación industrial Hydrogen Europe, dijo que Bruselas había reducido sustancialmente sus propuestas. Entre ellas se incluye la cuota de acero con bajas emisiones de carbono que las empresas tendrían que producir para poder optar a las subvenciones, que se ha reducido al 25% desde el 70% inicial

"Estamos muy decepcionados porque la demanda que esperábamos está lejos de ser significativa", dijo

Una cuestión clave para los socios comerciales es hasta qué punto la UE definirá el concepto "Made in Europe"

Francia cree que podría limitarse a los 27 miembros de la UE y a los miembros del mercado único de la UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Algunos países de la UE abogan por una gama más amplia de países, incluido Reino Unido

Los borradores de la propuesta se refieren a la posible inclusión de los 21 países mayoritariamente desarrollados con los que la UE tiene compromisos en materia de contratación pública, siendo la reciprocidad una condición clave

Los borradores también incluían normas para examinar las inversiones extranjeras con el fin de garantizar una participación suficiente de las empresas de la UE y la transferencia de tecnología

(1 dólar = 0,8655 euros)

(Información de Philip Blenkinsop; edición de Andrei Khalip; editado en español por Patrycja Dobrowolska)