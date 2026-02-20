La UE pretende adoptar el lunes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, según Kallas

CRACOVIA, 20 feb (Reuters) -

La Unión Europea tiene previsto adoptar el lunes un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, dijo el viernes la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, después de que diplomáticos del bloque hubieran afirmado que los enviados de la UE no habían logrado ponerse de acuerdo sobre este nuevo paquete.

"El próximo lunes pretendemos adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Las sanciones están surtiendo efecto, están perjudicando gravemente a la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para librar la guerra", dijo Kallas durante una rueda de prensa junto con el Grupo Europeo de los Cinco Ministros de Defensa.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE tienen previsto reunirse el lunes en Bruselas para debatir las sanciones, entre otros temas. (Información de Benoit van Overstraeten; edición de Inti Landauro; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)