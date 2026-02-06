La UE prevé una nueva tanda de sanciones a Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el viernes una nueva ronda de sanciones contra Rusia que afectan a bancos, operadores de criptomonedas, metales y al petróleo crudo.

El paquete se elaboró para hacerlo coincidir con el 24 de febrero, cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa de Ucrania.

Las últimas medidas de la Unión Europea (UE) contra el Kremlin llegan mientras Estados Unidos ejerce de mediador en negociaciones directas entre Rusia y Ucrania para intentar detener los combates.

"Rusia solo se sentará a la mesa con una intención genuina si se la presiona para que lo haga. Es el único lenguaje que entiende", declaró Von der Leyen.

La prohibición de servicios marítimos como los seguros y el acceso a puertos para las exportaciones de crudo ruso es el último intento de Bruselas de asfixiar los ingresos energéticos clave de Moscú.

Von der Leyen afirmó que la UE intentará aplicar la prohibición en coordinación con "socios afines" tras una decisión del G7.

Además, Bruselas quiere reforzar los controles sobre la "flota fantasma" de petroleros que Moscú utiliza para eludir las restricciones a las exportaciones de petróleo, así como sobre los buques que transportan gas natural licuado.

El bloque también pretende incluir en la lista negra a otros 20 bancos rusos y estudia medidas contra operadores de criptomonedas para intentar "cerrar una vía de evasión".

Las exportaciones rusas de metales, productos químicos y materiales críticos por valor de unos US$670 millones al año se añadirán a la lista de productos prohibidos.

Por otra parte, funcionarios dijeron a AFP que la UE estudia detener la venta de cierta maquinaria a Kirguistán para evitar que pase a Rusia.

Sería la primera vez que el bloque utiliza un mecanismo para detener categorías enteras de exportaciones a un país específico.

Los 27 Estados miembros de la UE deben adoptar las sanciones para que entren en vigor. Serán debatidas el lunes en Bruselas.