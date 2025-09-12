La UE propondrá el 19° paquete de sanciones a Rusia el miércoles, según diplomáticos

BRUSELAS, 12 sep (Reuters) - La Comisión Europea tiene previsto presentar el miércoles una propuesta para un 19º paquete de sanciones contra Rusia por su invasión a gran escala de Ucrania, dijeron diplomáticos de la Unión Europea el viernes.

El paquete se centrará en la flota rusa de petroleros en la sombra y en los bancos, e incluirá nuevas restricciones a las ventas de petróleo ruso, según dijo la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en una publicación en la red social X.

La Comisión estudia incluir en la lista negra a bancos de dos países de Asia Central y a refinerías de petróleo chinas independientes. (Información de Julia Payne, Andrew Gray y Philip Blenkinsop; edición de Kevin Liffey; editado en español por Patrycja Dobrowolska)