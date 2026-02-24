La UE propondrá la prohibición permanente del petróleo ruso tras las elecciones en Hungría: documento

Por Lili Bayer y Kate Abnett

BRUSELAS, 24 feb (Reuters) - La Comisión Europea presentará una propuesta legal para prohibir de forma permanente las importaciones de petróleo ruso el 15 de abril, tres días después de las elecciones parlamentarias en Hungría, según funcionarios de la UE y un documento al que tuvo acceso Reuters.

Dos funcionarios de la UE dijeron a Reuters que el momento se había elegido para evitar que la prohibición del petróleo se convirtiera en un factor importante en la campaña electoral de Hungría.

Hungría y Eslovaquia, que siguen dependiendo de las importaciones de petróleo ruso, se oponen firmemente a cualquier prohibición.

En las elecciones del 12 de abril, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su partido nacionalista Fidesz se enfrentan al mayor desafío a su poder en 16 años.

La UE ya ha impuesto sanciones a las importaciones de petróleo ruso transportado por mar. Pero quiere consagrar la eliminación total del petróleo ruso en una legislación que seguiría vigente, incluso si un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania llevara al bloque a levantar las sanciones.

La Comisión tiene previsto proponer la prohibición del petróleo ruso el 15 de abril, según un borrador de la agenda al que tuvo acceso Reuters. Las agendas de la UE son provisionales y la fecha aún podría cambiar.

Un portavoz de la Comisión no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el plan.

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba se han interrumpido desde el 27 de enero, cuando Kiev dijo que un ataque con drones rusos había dañado las instalaciones del oleoducto en el oeste de Ucrania.

Eslovaquia y Hungría afirman que Ucrania es la responsable de la prolongada interrupción. Kiev dice que está tratando de reparar el oleoducto.

El Gobierno de Orbán, que ha mantenido relaciones cordiales con Moscú desde la invasión a Ucrania por parte de Rusia en 2022, ha vetado las nuevas sanciones de la UE a Rusia, así como un enorme préstamo para Kiev, debido a la disputa sobre el oleoducto Druzhba.

Se espera que la Unión Europea eluda cualquier intento de Hungría y Eslovaquia de bloquear la prohibición permanente prevista de las importaciones de petróleo ruso mediante una ley que puede ser aprobada por una mayoría cualificada de los Estados miembros.

