La UE propondrá una lista de concesiones a Rusia como parte del acuerdo con Ucrania, según Kallas

BRUSELAS, 10 feb (Reuters) -

La jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo el martes que propondría una lista de concesiones que Europa debería exigir a Rusia como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Todos los que se sientan a la mesa, incluidos los rusos y los estadounidenses, deben comprender que es necesario que los europeos estén de acuerdo (para alcanzar un acuerdo de paz)", dijo Kallas a un grupo de periodistas de agencias de noticias en Bruselas.

"Y para ello, también tenemos condiciones. Y no debemos imponerlas a los ucranianos, que ya han sufrido mucha presión, sino a los rusos".

(Información de Andrew Gray; edición de Charlotte Van Campenhout; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)