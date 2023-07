La ue propone abandonar el tratado de la carta de la energía

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 7 jul (Reuters) - La Comisión Europea propuso el viernes que los países de la UE abandonen conjuntamente un tratado internacional criticado por bloquear los esfuerzos de lucha contra el cambio climático, ya que su protección de las inversiones energéticas se extiende a los combustibles fósiles.

El Tratado de la Carta de la Energía de 1998 permite a las empresas energéticas demandar a los países por políticas que perjudiquen sus inversiones y en los últimos años se ha utilizado para impugnar políticas que obligan a cerrar centrales de combustibles fósiles.

Entre sus cerca de 50 signatarios figuran países de la Unión Europea.

"He propuesto que la UE se retire del Tratado de la Carta de la Energía, porque en su versión actual, no modernizada, ya no se ajusta a los objetivos energéticos y climáticos de la UE", dijo el Comisario de Energía de la UE, Kadri Simson.

La Comisión, el ejecutivo de la UE, dijo que el tratado se había vuelto "cada vez más obsoleto" y que sus protecciones de los combustibles fósiles socavaron los planes de la UE para cambiar a fuentes de energía más limpias para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Bruselas se ha enfrentado a presiones para liderar una salida de la UE, después de que Estados miembros como Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, Polonia, España y Países Bajos anunciaran planes para abandonar y la mayoría citara la preocupación por el cambio climático como motivo. Italia dejó el tratado en 2016.

La propuesta de la Comisión necesita la aprobación de una mayoría reforzada de países de la UE y el consentimiento del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ya ha instado a la UE a abandonarlo.

Países como Chipre, Hungría y Eslovaquia han dicho que preferirían permanecer en una versión actualizada del acuerdo, pero parece improbable que entren en vigor las reformas del tratado acordadas el año pasado, destinadas a abordar algunas preocupaciones climáticas, ya que los países de la UE no las han apoyado.

Según fuentes conocedoras de las conversaciones, Bruselas estudió la posibilidad de una salida parcial que permitiera a algunos países permanecer en el Tratado, pero se opuso al final por motivos jurídicos.

Retirarse del tratado dejaría a la UE sujeta a una cláusula de suspensión que protege durante 20 años las inversiones existentes —incluidas las de combustibles fósiles— en Estados miembros por parte de inversores de países signatarios que no son miembros de la UE, como Japón y Turquía. (Información de Kate Abnett; editado en español por Javi West Larrañaga)

