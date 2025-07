La UE propone presupuesto de 2 billones de euros para crisis y defensa

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea necesita un nuevo presupuesto que le permita responder a crisis como la guerra de Rusia en Ucrania o el cambio climático, financiar ferrocarriles y redes energéticas, y proteger los medios de vida de los agricultores, afirmó el miércoles la jefa de la UE al presentar su propuesta, que asciende a 2 billones de euros (US$2,3 billones).

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien encabeza la rama ejecutiva de la UE, dijo que, según su plan presupuestario, el gasto en defensa y espacio se incrementaría cinco veces, mientras que la inversión en gestión de migración y fronteras se triplicaría.

La propuesta inicia dos años de disputas entre los 27 estados miembros, que financian la mayor parte del presupuesto, y el Parlamento Europeo. El paquete de gastos, que se extiende de 2028 a 2034, se considera una declaración sobre las ambiciones de Europa en el mundo.

Von der Leyen describió su plan para el presupuesto, conocido como el Marco Financiero Plurianual, como “el más ambicioso jamás propuesto”.

“Es más estratégico, más flexible, más transparente, y estamos invirtiendo más en nuestra capacidad de respuesta y en nuestra independencia”, dijo a los periodistas en Bruselas.

Pero en una señal temprana de los problemas que se avecinan, von der Leyen admitió que incluso dentro de su propio equipo de comisionados de políticas, que trabajaron durante la noche para finalizar la propuesta, “no todos estaban satisfechos con la cantidad”.

Los legisladores de la UE que guiarán la propuesta de la comisión a través del Parlamento durante el próximo año y 2027, y que fueron informados al respecto, dijeron que las cifras del presupuesto no “cuadran”.

“Por mucho que intenten presentar esto, lo que tenemos es una congelación real de la inversión y el gasto”, dijeron en un comunicado. “Es el statu quo, que no es una opción, según ha insistido siempre la Comisión”.

Parte de la confusión en los números se debe a la insistencia de von der Leyen en que las contribuciones nacionales al presupuesto no aumentarán. Los fondos adicionales se encontrarían a través de “un cambio radical” en la forma en que la comisión recauda su propio dinero, afirmó.

En conjunto, la UE no tiene permitido imponer sus propios gravámenes, pero sí obtiene ingresos de elementos como los derechos de aduana y el impuesto al valor agregado.

El plan ahora es obtener dinero a través del sistema de comercio de emisiones de carbono y un nuevo impuesto al tabaco, entre otras medidas. Al mismo tiempo, la UE también debe pagar miles de millones de euros en deuda incurrida por las medidas introducidas para detener la propagación del Covid-19 y para ayudar a reactivar las economías después de la pandemia. En cuanto a la seguridad, Von der Leyen dijo que se deberían reservar 100.000 millones de euros (US$116.000 millones) para ayudar a Ucrania a reconstruirse de los estragos de la guerra, que ahora está en su cuarto año. “Sugerimos 100.000 millones de euros... para apoyar su recuperación, su resiliencia y, por supuesto, su camino hacia la incorporación en la UE”, dijo. Fuera de la sede de la comisión, mientras el equipo de Von der Leyen debatía el plan, alrededor de 200 agricultores se reunieron y lanzaron botas al edificio. “Todo el mundo habla de seguridad para Europa. Todo el mundo habla de una Europa más fuerte. Bueno, déjenme decirles que no se puede ser más fuerte con el estómago vacío”, dijo Lode Ceyssens, jefe del sindicato de agricultores belga Boerenbond. ___ El periodista de The Associated Press Sylvain Plazy en Bruselas contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.