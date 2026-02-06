La UE propone prohibir los servicios a las exportaciones de petróleo ruso en paquete de sanciones

BRUSELAS, 6 feb (Reuters) - La Comisión Europea propuso un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye la prohibición total de los servicios marítimos para las exportaciones de petróleo ruso, anunció el viernes la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Rusia exporta más de un tercio de su petróleo en buques occidentales, principalmente a la India y China. La prohibición pondría fin a ese comercio, que se realiza principalmente a través de las flotas de países marítimos de la UE, como Grecia, Chipre y Malta.

Fuentes consultadas por Reuters en diciembre indicaron que la UE y el G7 estaban negociando una prohibición de los servicios para sustituir el límite de precios de las exportaciones de petróleo ruso, en un intento por reducir los ingresos que ayudan a financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

El nuevo paquete de sanciones, el vigésimo desde que Rusia invadió Ucrania hace casi cuatro años, tiene como objetivo empujar a Rusia a entablar negociaciones de paz serias, dijo Von der Leyen.

"Rusia solo se sentará a la mesa con intenciones genuinas si se le presiona para que lo haga. Este es el único lenguaje que Rusia entiende. Por eso estamos dando un paso adelante hoy", agregó en un comunicado.

Von der Leyen señaló que las nuevas sanciones también incluirían una nueva prohibición de importación de metales, productos químicos y minerales críticos que aún no están sujetos a sanciones, y restringirían aún más las exportaciones europeas a Rusia.

También se incluirían en la lista otros 20 bancos regionales rusos y se tomarían medidas contra las criptomonedas y las empresas comerciales, según la Comisión.

La propuesta de sanciones debe ser respaldada por los Estados miembros de la UE para que entre en vigor. (Reporte de Inti Landauro y Julia Payne, edición en español de Javier López de Lérida)