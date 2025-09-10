La UE propone un préstamo de reparación para Ucrania basado en los activos rusos congelados

ESTRASBURGO, FRANCIA, 10 sep (Reuters) -

La Unión Europea debería encontrar una nueva forma de financiar la defensa de Ucrania frente a Rusia utilizando los saldos en efectivo asociados a los activos rusos congelados en Europa, dijo el miércoles la jefa, Ursula von der Leyen.

Dijo que el capital de los activos en sí no se tocaría y que el riesgo asociado a la nueva financiación tendría que ser compartido colectivamente por los países de la UE.

"Esta es la guerra de Rusia. Y es Rusia quien debe pagar. Por eso tenemos que trabajar urgentemente en una nueva solución para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania sobre la base de los activos rusos inmovilizados", dijo Von der Leyen en un discurso.

"Con los saldos en efectivo asociados a estos activos rusos, podemos proporcionar a Ucrania un préstamo de reparación. Los activos en sí no se tocarán. Y el riesgo tendrá que ser asumido colectivamente", dijo al Parlamento Europeo.

No mencionó ninguna cantidad. Los países del G7 ya han acordado una ayuda de US$50.000 millones a Ucrania, que se devolverán con los beneficios extraordinarios generados por los aproximadamente US$300.000 millones en activos rusos congelados en los países del G7.

Von der Leyen no dio más detalles sobre cómo se construiría el préstamo de reparaciones, pero dijo que Ucrania solo lo devolvería una vez que Rusia pagara las reparaciones de guerra, pero que Kiev recibiría el dinero ya ahora. (Información de Jan Strupczewski; edición de Benoit Van Overstraeten; edición en español de Paula Villalba)