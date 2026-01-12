La UE publica orientaciones sobre las condiciones de precio mínimo de los vehículos eléctricos chinos

BRUSELAS, 12 ene (Reuters) -

La Comisión Europea publicó el lunes unas directrices sobre sus condiciones para aceptar las ofertas de precios mínimos de los fabricantes de vehículos eléctricos con sede en China que pretendan evitar los aranceles que la Unión Europea estableció en octubre de 2024.

El documento de la Comisión señala que cualquier oferta de precio mínimo debe eliminar los efectos perjudiciales de las subvenciones, tener un efecto equivalente al de los aranceles, ser viable y minimizar la "compensación cruzada", por ejemplo mediante la venta de otros vehículos.

También añadía que se tendrían en cuenta otros criterios, como las inversiones realizadas en la UE. (Información de Philip Blenkinsop; edición de Sudip Kar-Gupta; edición en español de Jorge Ollero Castela)