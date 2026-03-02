La UE puede reducir los precios de las baterías con el plan "Fabricado en Europa", según T&E

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 2 mar (Reuters) -

Aumentar la producción en Europa podría reducir la diferencia de costes entre las baterías fabricadas ‌en la UE y las ‌procedentes ⁠de China de un 90% actual a alrededor de un 30%, según dijo el lunes el grupo de defensa del transporte y el medio ​ambiente T&E ⁠en ⁠un informe, en el que instaba a la UE a apoyar al sector con su ​plan "Fabricado en Europa" ("Made in Europe").

El ejecutivo de la UE tiene previsto proponer este ‌miércoles su "Ley de Aceleración Industrial", con requisitos para dar prioridad ​a los productos fabricados localmente cuando ​se utilicen fondos públicos. Está diseñada para abarcar "sectores estratégicos clave", como las baterías, la energía solar y eólica, la fabricación de hidrógeno, la energía nuclear y los vehículos eléctricos.

Algunos fabricantes de automóviles han dicho que los requisitos de contenido local encarecerían excesivamente las baterías y socavarían la competitividad de ​sus modelos.

El informe de T&E dice que la mejora de la eficiencia de la fabricación, en particular mediante la reducción ⁠de las tasas de desechos, así como los conocimientos técnicos de la mano de obra y la automatización, ‌podrían reducir la diferencia de costes a 14 dólares por kilovatio-hora en 2030, frente a los 41 dólares potenciales.

Esto equivaldría a una diferencia de 500 euros (590 dólares) para un vehículo eléctrico medio, que podría ser incluso menor con incentivos públicos o tratarse como una prima de seguro contra el tipo de restricciones a la exportación que China ya ha impuesto a los ‌minerales críticos y las tierras raras.

"Europa necesita una industria nacional de baterías como póliza de seguro ⁠contra la instrumentalización de sus cadenas de suministro. Los requisitos de contenido local ‌son la única política sobre la mesa para evitar otro Northvolt. El ⁠coste de las normas de fabricación en la UE es ⁠una prima de soberanía que vale la pena pagar", dijo Julia Poliscanova, directora de T&E para vehículos y cadenas de suministro de movilidad eléctrica.

La diferencia de costes solo se reduciría si los requisitos de contenido local de la UE permitieran a empresas como ACC, Powerco ‌y Verkor aumentar su producción.

El plan "Fabricado ​en Europa" debería especificar que los programas de ayuda pública incluyan explícitamente desgravaciones fiscales para los propietarios de vehículos eléctricos, así como para los empleadores y empleados que participan en programas de vehículos corporativos, según T&E.

