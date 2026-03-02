La UE puede reducir los precios de las baterías con el plan "Fabricado en Europa", según T&E
Por Philip Blenkinsop
BRUSELAS, 2 mar (Reuters) -
Aumentar la producción en Europa podría reducir la diferencia de costes entre las baterías fabricadas en la UE y las procedentes de China de un 90% actual a alrededor de un 30%, según dijo el lunes el grupo de defensa del transporte y el medio ambiente T&E en un informe, en el que instaba a la UE a apoyar al sector con su plan "Fabricado en Europa" ("Made in Europe").
El ejecutivo de la UE tiene previsto proponer este miércoles su "Ley de Aceleración Industrial", con requisitos para dar prioridad a los productos fabricados localmente cuando se utilicen fondos públicos. Está diseñada para abarcar "sectores estratégicos clave", como las baterías, la energía solar y eólica, la fabricación de hidrógeno, la energía nuclear y los vehículos eléctricos.
Algunos fabricantes de automóviles han dicho que los requisitos de contenido local encarecerían excesivamente las baterías y socavarían la competitividad de sus modelos.
El informe de T&E dice que la mejora de la eficiencia de la fabricación, en particular mediante la reducción de las tasas de desechos, así como los conocimientos técnicos de la mano de obra y la automatización, podrían reducir la diferencia de costes a 14 dólares por kilovatio-hora en 2030, frente a los 41 dólares potenciales.
Esto equivaldría a una diferencia de 500 euros (590 dólares) para un vehículo eléctrico medio, que podría ser incluso menor con incentivos públicos o tratarse como una prima de seguro contra el tipo de restricciones a la exportación que China ya ha impuesto a los minerales críticos y las tierras raras.
"Europa necesita una industria nacional de baterías como póliza de seguro contra la instrumentalización de sus cadenas de suministro. Los requisitos de contenido local son la única política sobre la mesa para evitar otro Northvolt. El coste de las normas de fabricación en la UE es una prima de soberanía que vale la pena pagar", dijo Julia Poliscanova, directora de T&E para vehículos y cadenas de suministro de movilidad eléctrica.
La diferencia de costes solo se reduciría si los requisitos de contenido local de la UE permitieran a empresas como ACC, Powerco y Verkor aumentar su producción.
El plan "Fabricado en Europa" debería especificar que los programas de ayuda pública incluyan explícitamente desgravaciones fiscales para los propietarios de vehículos eléctricos, así como para los empleadores y empleados que participan en programas de vehículos corporativos, según T&E.
(1 dólar = 0,8464 euros) (Información de Philip Blenkinsop; edición de Hugh Lawson; edición en español de Paula Villalba)