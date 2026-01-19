La UE puede responder a aranceles "irrazonables" de EEUU, dice canciller alemán

19 ene (Reuters) - La Unión Europea está en condiciones de reaccionar a los irrazonables aranceles de Estados Unidos, dijo el lunes en rueda de prensa el canciller alemán Friedrich Merz.

"No queremos esta escalada. No queremos una disputa comercial con Estados Unidos", dijo Merz. "Pero si nos enfrentamos a aranceles que consideramos irrazonables, entonces somos capaces de responder", añadió.

Esto se discutirá en la cumbre de la UE en Bruselas el jueves, dijo Merz, quien agregó que intentará reunirse el miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Reporte de Linda Pasquini; Editado en Español por Ricardo Figueroa)