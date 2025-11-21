La UE puede vencer los aranceles de Trump con comercio interior, según la presidenta del BCE

FRÁNCFORT, 21 nov (Reuters) -

La Unión Europea puede compensar el impacto de los aranceles comerciales de Estados Unidos si derriba algunas de sus barreras internas, dijo el viernes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Lagarde dijo que el modelo económico de la UE, orientado a la exportación, se ha visto trastornado por un giro proteccionista a nivel mundial, desde los gravámenes comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta el control de China sobre las tierras raras.

No obstante, argumentó que el bloque podría impulsar su fortuna si facilitara el comercio entre sus 27 miembros, citando a , una de las economías más abiertas de la UE, como un ejemplo virtuoso.

"Nuestro análisis muestra que si todos los países de la UE se limitaran a reducir sus barreras al mismo nivel que las de Bajos, las barreras internas podrían disminuir unos 8 puntos porcentuales en el caso de los bienes y 9 puntos porcentuales en el de los servicios", dijo en una conferencia en Fráncfort.

"Si solo hiciéramos una cuarta parte de eso, bastaría para impulsar el comercio interior lo suficiente como para compensar totalmente el impacto de los aranceles estadounidenses sobre el crecimiento", añadió.

Lagarde enumeró un amplio abanico de reformas económicas, desde la armonización de los impuestos sobre el valor añadido hasta la creación de un derecho de sociedades para toda la UE, e incluso propuso cambios estructurales en el propio funcionamiento del bloque, como un marco de inclusión voluntaria conocido como "28º régimen".

Lagarde también elogió el gasto fiscal, especialmente en Alemania, para amortiguar la economía y dijo que el BCE, que ha recortado fuertemente los tipos en 2024-25, haría su parte.

"Seguiremos ajustando nuestra política monetaria según sea necesario para garantizar que la inflación se mantiene en nuestro objetivo", dijo Lagarde. (Información de Francesco Canepa y Balazs Koranyi; edición en español de Paula Villalba)