La UE puso en marcha la aplicación provisoria del acuerdo con el Mercosur

"Dije: cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos.

Por lo tanto, en las últimas semanas he debatido este asunto intensamente con los Estados miembros y los diputados al Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional", anunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

"El acuerdo con el Mercosur es uno de los más importantes de este siglo. Es un acuerdo que abre el camino a una asociación de buena fe. El acuerdo con Mercosur está vinculado a la resiliencia, el crecimiento y el papel de la UE en el futuro", añadió Von der Leyen (ANSA).