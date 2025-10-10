La UE quiere limitar el poder de veto del Gobierno italiano en las fusiones bancarias

Por Foo Yun Chee y Giuseppe Fonte

BRUSELAS/ROMA, 9 oct (Reuters) -

La Comisión Europea está dispuesta a actuar contra la llamada legislación italiana del "poder de oro" como parte de una ofensiva contra los países de la UE que obstaculizan la consolidación bancaria en Europa, según dijeron el jueves a Reuters cuatro fuentes con conocimiento directo del asunto.

Bruselas iniciará dos procedimientos separados en virtud de las normas del mercado único y de fusiones, respectivamente, dijeron, pidiendo no ser nombrados debido a la sensibilidad del asunto.

La medida pone de relieve el impulso del Ejecutivo comunitario a la consolidación del sector de los servicios financieros, crucial para crear una unión europea de capitales que financie los objetivos ecológicos y digitales del bloque de 27 países e impulse su competitividad frente a Estados Unidos y China.

También se verá como una advertencia contra Alemania y España, ambas implicadas en controvertidas fusiones bancarias.

Los llamados poderes de oro de Roma tienen por objeto salvaguardar el interés nacional en sectores estratégicos como la defensa y las telecomunicaciones. Italia es uno de los países de la UE que también han aplicado esta legislación al sector bancario. El 22 de julio, el segundo mayor banco italiano, UniCredit, retiró su oferta por su rival más pequeño, Banco BPM, culpando a la intervención del Gobierno de echar por tierra la transacción, valorada en 15.000 millones de euros (US$17.350 millones).

Antes, la Comisión Europea ya había advertido a Italia de que podría estar incumpliendo las normas de la UE al utilizar los poderes de oro para frenar los planes de adquisición de UniCredit.

Italia alegó consideraciones de seguridad nacional para el uso de los poderes de oro, según informó Reuters anteriormente.

Entre otras condiciones, Italia había pedido a UniCredit que cesara sus actividades en Rusia a principios de 2026, para evitar que los ahorros captados por el Banco BPM beneficiaran a la economía de Moscú, que prosigue su guerra contra Ucrania.

Roma optó por mantener el decreto a pesar del fracaso del acuerdo.

Bruselas considera que las competencias de oro se solapan con las de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), restringen la competencia y violan el principio de independencia bancaria, según una de las fuentes.

La UE ordenará a Italia que retire el decreto que fijó las condiciones de la oferta fallida de UniCredit, dijeron las fuentes, al tiempo que impugnará la legislación general sobre los poderes de oro mediante un procedimiento separado.

La Comisión Europea tiene previsto enviar dos cartas distintas a Italia a mediados de noviembre, añadió la primera fuente.

Una vez que la UE haya dictaminado que las condiciones impuestas a UniCredit son ilegales, el banco podrá evaluar si reclama daños y perjuicios a Italia. No obstante, el Gobierno puede impugnar la decisión ante un tribunal de la UE.

(US$1 = 0,8644 euros) (Reportaje de Foo Yun Chee en Bruselas y Giuseppe Fonte en Roma, información adicional de Valentina Za en Milán, edición de Gavin Jones y Keith Weir; editado en español por Tomás Cobos)