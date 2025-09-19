La UE quiere prescindir del gas licuado ruso de aquí a final de 2026
LA NACION
La Comisión Europea propone adelantar el cese de las importaciones de gas licuado ruso, tras las presiones del presidente estadounidense Donald Trump en ese sentido, anunció este viernes la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.
"Nuestro objetivo es acelerar la eliminación del gas licuado ruso para el 1 de enero de 2027", escribió Kallas en su cuenta de X, tras presentar el 19º paquete de sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania, que los países miembros deben ahora suscribir. El plan anterior proponía poner fin a las importaciones de gas ruso para el 1 de enero de 2028.
