La UE quiere reforzar la interconexión energética entre Francia y España tras el apagón de abril

La Unión Europea (UE) anunció el miércoles que quiere reforzar la interconexión energética entre Francia y España para garantizar el suministro y evitar apagones como el que en abril afectó a la península ibérica.

España y Portugal llevan años acusando a Francia de retrasar la construcción de infraestructuras destinadas a mejorar la conexión de sus redes con el resto del continente europeo.

"Probablemente no ofendo a nadie al decir que a veces Francia ha mostrado cierta reticencia a aumentar las interconexiones", declaró Dan Jorgensen, comisario de Energía de la UE, durante una rueda de prensa en Bruselas.

La Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, presentó planes para acelerar los permisos y coordinar la planificación de proyectos transfronterizos de redes eléctricas, cruciales para apoyar la transición hacia la energía verde y reducir los precios de la energía.

La construcción de dos nuevas interconexiones que unan Francia y España a través de los Pirineos encabeza una lista de ocho "autopistas energéticas" que Bruselas quiere acelerar.

También se citan otros proyectos como un "corredor de hidrógeno" desde Portugal hasta Alemania y la renovación de las conexiones eléctricas en los países bálticos.

Las interconexiones desempeñan un papel central en la seguridad del suministro, ya que permiten a los países importar o exportar energía según sus necesidades.

"Cuanto más conectados estemos, más posibilidades tendremos de reaccionar", dijo Teresa Ribera, vicepresidenta de la UE para una Transición Limpia.

La red de la península ibérica opera como una isla energética, conectada al resto de Europa únicamente mediante un número limitado de interconexiones con Francia, un hecho que contribuyó a la lenta recuperación tras el apagón de abril.

