La UE quiere tomar medidas contra las terapias de conversión

La Unión Europea quiere lanzar "un ataque en toda regla" contra las terapias de conversión para personas LGTBQ, pese a no poder prohibirlas, anunció el martes la comisaria europea Hadja Lahbib a AFP.

En una petición a mediados de mayo, más de un millón de europeos instaron a la Comisión a prohibir estas prácticas que pretenden, erróneamente, poder modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

"No podemos hacerlo porque pisotearíamos las competencias de los Estados miembros", respondió la comisaria europea responsable de las cuestiones de igualdad.

La responsable, que el miércoles dará a conocer un plan contra la discriminación de las personas LGTBQ, prometió sin embargo poner en marcha una recopilación de datos a escala de los 27 países de la UE para combatir estas prácticas.

"Vamos a recopilar todos los datos que tenemos sobre estas prácticas, que a menudo se disfrazan de prácticas de ayuda psicológica", explicó.

Las terapias de conversión, que equiparan, por ejemplo, la homosexualidad a una enfermedad, pueden adoptar la forma de sesiones de exorcismo, cursos o incluso electrochoques.

"Es evidente que los 27 deben prohibirlas", afirmó Hadja Lahbib durante la entrevista.

La comisaria europea también alertó sobre "el viento de regresión que sopla desde el otro lado del Atlántico" y que "contamina" a algunos países del este de Europa, refiriéndose a los repetidos intentos de prohibir los desfiles del Orgullo en Hungría.

Con el fin de proteger a las personas LGTBQ de la discriminación, la Unión Europea también quiere dotarse de una propuesta para combatir el odio en línea. Los detalles aún están por concretar.

