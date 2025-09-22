La UE reabrirá el mercado de la carne de pollo brasileña tras el brote de gripe aviar

SAO PAULO, 22 sep (Reuters) - La Unión Europea reabrirá su mercado a la carne de pollo de Brasil, levantando la prohibición impuesta en mayo tras un brote de gripe aviar en el estado de Río Grande do Sul, informó el lunes el Ministerio de Agricultura brasileño en un comunicado.

La UE prevé una reanudación escalonada a partir del martes, según el Ministerio. Todas las regiones brasileñas excepto Río Grande do Sul están autorizadas a realizar envíos inmediatamente, mientras que la mayor parte de ese estado podrá exportar a partir del 2 de octubre.

Al mismo tiempo, China ha iniciado una auditoría para evaluar los controles sanitarios de Brasil, un paso clave hacia el levantamiento de su propia prohibición. China es el último gran importador que aún mantiene restricciones a las importaciones de carne de pollo brasileña tras el brote. (Reporte de Gabriel Araujo; edición en español de Javier López de Lérida)