La UE reactivará el miércoles su misión de vigilancia entre Gaza y Egipto

La Unión Europea reactivará el miércoles su misión de vigilancia en el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para respaldar el acuerdo de tregua obtenido por Estados Unidos, anunció el lunes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

La misión de observación EUBAM, que comprende fuerzas policiales de España, Italia y Francia, tiene como objetivo garantizar una presencia neutral y externa en este estratégico punto fronterizo.

Su reactivación coincide con la implementación de la primera fase de la tregua entre Israel y Hamás tras dos años de guerra en Gaza desencadenada con el ataque del movimiento islamista del 7 de octubre de 2023.

"La UE está preparada para desempeñar su papel", dijo Kallas. "Esta misión puede jugar un rol importante en respaldar el alto el fuego", afirmó la diplomática.

El bloque europeo puso en marcha una misión civil en 2005 para ayudar a vigilar el pase fronterizo de Rafah, pero esta quedó suspendida dos años después cuando el movimiento islamista palestino Hamás tomó el control de Gaza.

En su mensaje, Kallas también alabó el papel de Donald Trump en la consecución de este acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, un "hito crucial hacia la paz". El presidente estadounidense "hizo posible este avance", afirmó Kallas.

