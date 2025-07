La UE reclamará a China pasos concretos frente a las trabas comerciales y para frenar la guerra en Ucrania

BRUSELAS, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea reclamará este jueves en su cumbre con China avances concretos frente a las trabas comerciales de Pekín, así como más claridad respecto a sus intenciones en Ucrania para frenar la agresión rusa, en una cita entre el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente chino, Xi Jinping, marcada por las tensiones geopolíticas y comerciales. La reunión en Pekín con motivo del 50º aniversario del establecimiento de las relaciones entre la UE y China se presenta como un encuentro clave para trasladar al mandatario chino la lista de preocupaciones recurrentes del bloque en materia comercial, en un ambiente de creciente tensión entre Bruselas y Pekín por las prácticas comerciales injustas del gigante asiático, como el fenómeno de la sobrecapacidad o las ayudas estatales. Así, aunque en Bruselas señalan que la UE y China tienen un interés compartido en mantener una relación "constructiva, estable, equilibrada y mutuamente beneficiosa", a la luz del importante flujo comercial existente, insisten por otro lado en que los agravios que marcan los lazos comerciales hacen que, a día de hoy, la situación sea "insostenible" por la falta de acceso de las empresas europeas al mercado chino y las distorsiones que provocan las maniobras de Pekín. En palabras de la presidenta comunitaria, estas prácticas le permiten a China acumular el "mayor superávit comercial de la historia de la humanidad". Según las últimas cifras de Bruselas, la balanza comercial con la UE se inclina a favor de China por más de 300.000 millones de euros. "Necesitamos un reequilibrio. Este es el mensaje que intentará transmitir la Comisión", subrayan fuentes comunitarias que inciden en que China tiene que dar pasos concretos para abordar las preocupaciones que desde hace años trasmite el Ejecutivo europeo. "No podemos aceptar prácticas de distorsión del mercado. De lo contrario, la UE tendrá que defenderse y defender los intereses de sus ciudadanos", avisan, después de dar pasos como los aranceles al coche eléctrico chino o bloquear el acceso a empresas chinas a licitaciones de dispositivos médicos en Europa. En la capital comunitaria defienden un "enfoque dinámico" hacia China para lograr soluciones a los problemas actuales en las relaciones y conseguir de Pekín una mayor "reciprocidad", por lo que, aunque no se esperan grandes resultados de la cumbre, en Bruselas pretenden que la cita marque el inicio de un diálogo para resolver las cuestiones que tensionan las relaciones. "Tenemos expectativas de que los chinos avancen. No esperamos salir de la cumbre con una solución clara de todos los problemas, porque no es realista, pero desde luego estamos dispuestos a entablar un diálogo que, en un plazo relativamente corto, nos permita obtener resultados", han explicado fuentes comunitarias sobre los frutos de la cumbre con Xi Jinping. De lado de China, un portavoz del Ministerio de Exteriores ha asegurado este lunes que las relaciones entre China y la UE se encuentran en un momento "crucial" para abrir camino al futuro. "Heredar el pasado y abrir camino al futuro", subrayó sobre el encuentro. Entre los retos, de lado chino critican que el bloque europeo exagera unilateralmente cuestiones económicas y comerciales específicas y acusa injustificadamente a China de apoyar a Rusia en su invasión de Ucrania, "interfiriendo así innecesariamente en las relaciones entre Pekín y Bruselas". Frenar la guerra en Ucrania y relaciones con Rusia De hecho, la otra gran cuestión que complica las relaciones con China son asuntos geoestratégicos como el apoyo chino a Rusia en el marco de la guerra en Ucrania, un respaldo que en la UE ven instrumental para que Vladimir Putin continúe con su agresión militar al país vecino. Ante una China que se dice neutral en el conflicto pero coopera y está escorada hacia Rusia, en el bloque europeo insisten en que el gigante asiático ejerza influencia sobre Moscú para parar la agresión y actúe como el defensor del mundo multilateral que proyecta ser ante la comunidad internacional. En Bruselas consideran una ilusión que se vaya a romper el lazo entre Xi y Putin pero esperan que el relevante flujo comercial con la UE sirva de motivo para cuidar las relaciones con Europa y aumentar la presión sobre Rusia para frenar la guerra. "No puede ser que el peso de la relación con Rusia la paguemos nosotros y no Rusia", lamentan fuentes europeas sobre la amistad "sin límites" sellada entre Rusia y China solo semanas antes de que Moscú lanzara su ataque a Ucrania. Así las cosas, los dirigentes comunitarios pedirán a Pekín mayor control en los suministros de material de uso civil y militar que luego el Ejército ruso emplea en su ofensiva. En Bruselas cifran en el 80% las transacciones de uso dual desde China a Rusia. "No somos ingenuos. No pedimos a China que corte sus relaciones, sino que intensifique los controles aduaneros y financieros para reducir el flujo de productos específicos de doble uso hacia Rusia", explicaban las fuentes. Esta cumbre llega además en plenas negociaciones con Estados Unidos ante la andanada de aranceles lanzada por Trump contra sus principales socios comerciales, incluyendo la UE, una situación en la que China se abrió a potenciar el vínculo con Europa y se produjeron visitas de Estado como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acercamiento que, de todos modos, en Bruselas niegan que realmente se haya concretado. "No porque tengamos dificultades en las relaciones con Estados Unidos está siendo más fácil con China", reconocen.