La UE recomienda a las aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo de Venezuela

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) recomendó el sábado a las compañías aéreas evitar sobrevolar Venezuela tras los bombardeos estadounidenses, al estimar que la posible activación de los sistemas de defensa aérea genera "un alto riesgo para los vuelos civiles".

"Teniendo en cuenta los ataques estadounidenses y el nivel globalmente elevado de tensiones, es probable que Venezuela mantenga niveles reforzados de alerta para sus fuerzas aéreas y sus unidades de defensa antiaérea (...), especialmente ante la posibilidad de nuevas acciones militares puntuales. En consecuencia, el riesgo de error de cálculo y/o de identificación errónea se evalúa como alto", señaló la agencia.