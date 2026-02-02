La UE recomienda reducir el límite de toxinas en la fórmula infantil

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 2 feb (Reuters) -

El organismo de seguridad alimentaria de la UE dijo el lunes que el umbral de la toxina cereulida, motivo de la retirada mundial de fórmula infantil de los mercados, debería reducirse a más de la mitad, una medida que probablemente provocará nuevas retiradas de productos. La cereulida, una toxina que puede provocar náuseas y vómitos, se ha detectado en ingredientes procedentes de una fábrica china que suministra a los principales fabricantes de leche infantil, entre ellos Nestlé, Danone y Lactalis.

La contaminación provocó la retirada de fórmula infantil en decenas de países y avivó la preocupación entre los padres.

La Comisión Europea pidió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) que estableciera un umbral científico urgente, conocido como dosis aguda de referencia, para orientar a los Gobiernos y a los productores sobre cuándo deben retirarse los productos de las tiendas.

Francia, que anticipó el dictamen de la EFSA durante el fin de semana, dijo que un umbral más estricto probablemente daría lugar a retiradas preventivas adicionales.

En su evaluación, la EFSA propuso un nuevo límite de 0,014 microgramos por kilogramo de peso corporal para los lactantes, alegando que los bebés muy pequeños procesan las sustancias de forma diferente y requieren una protección adicional. Dijo que los vómitos eran el síntoma clave a corto plazo utilizado para establecer el umbral.

La EFSA también estimó la cantidad de leche de fórmula que los lactantes suelen beber en un periodo de 24 horas, lo que permitió a los científicos calcular cuándo se superaría el nuevo límite.

Basándose en esos niveles de consumo, la EFSA dijo que las concentraciones de cereulida superiores a 0,054 microgramos por litro en la leche de fórmula para lactantes y a 0,1 microgramos por litro en la leche de fórmula de continuación podrían suponer un riesgo para la seguridad.

Los investigadores franceses están estudiando si existe una relación entre la muerte de dos bebés y los productos de fórmula retirados del mercado, según informó el Ministerio de Sanidad, que añadió que, por el momento, no hay pruebas de ello. Se espera que los resultados estén disponibles en breve. (Información de Sybille de La Hamaide; edición de Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)