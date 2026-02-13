La UE reconsidera los fondos para Serbia, ya que sus leyes judiciales "socavan la confianza"

Por Edward McAllister

BELGRADO, 13 feb (Reuters) -

La Unión Europea podría retener fondos de una asignación de 1600 millones de euros en préstamos y subvenciones a Serbia, después de que Belgrado aprobara leyes que "socavan la confianza" en su compromiso con el Estado de derecho, según dijo la comisaria de Ampliación del bloque.

Las reformas para centralizar el poder judicial que entraron en vigor esta semana han suscitado críticas por parte de jueces y fiscales, que consideran que refuerzan el control del presidente Aleksandar Vucic sobre el poder, debilitan la lucha contra el crimen organizado y socavan la candidatura de Serbia para adherirse a la UE.

"Estas enmiendas están minando la confianza. A quienes en Bruselas están dispuestos a avanzar con Serbia les resulta cada vez más difícil defender su postura", dijo la comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, en comentarios enviados por correo electrónico a Reuters el jueves por la noche.

Kos dijo que la Comisión estaba revisando la financiación para Serbia en el marco del Plan de Crecimiento de la UE para los Balcanes Occidentales, cuyo objetivo es armonizar la región con las normas de la UE y, en última instancia, incorporar a países como Serbia al bloque. A Serbia se le asignaron 1600 millones de euros en préstamos y subvenciones en el marco del programa.

"Estos (fondos) contienen condiciones previas vinculadas al Estado de derecho", dijo.

Serbia inició las conversaciones oficiales para adherirse a la UE en 2014, pero la corrupción generalizada y la debilidad de las instituciones han ralentizado el proceso.

Las reformas judiciales incluyen la limitación del mandato de los fiscales generales y la concesión a los presidentes de los tribunales, responsables de la administración judicial, de mayores poderes sobre los jueces. Los críticos temen que las reformas erosionen la independencia de los jueces y pongan en peligro los casos de corrupción de alto nivel supervisados por la Fiscalía para la Lucha contra la Delincuencia Organizada.

El Gobierno no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el viernes. El Ministerio de Justicia ha dicho que las nuevas leyes harán más eficiente el poder judicial al agilizar el proceso de toma de decisiones.

A raíz de la polémica, Serbia ha solicitado la opinión de la Comisión de Venecia, un grupo de expertos en derecho constitucional del Consejo de Europa, un organismo de derechos humanos.

"Una vez que se emita ese dictamen, esperamos que estas leyes se revisen en consecuencia y de manera inclusiva", dijo Kos. (Información de Edward McAllister. edición de Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)