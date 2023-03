La UE recrimina a Rusia su "desprecio sistemático por la libertad de prensa" tras el arresto de Gershkovich

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha condenado la detención del periodista estadounidense Evan Gershkovich por parte de las autoridades rusas, a quienes ha recriminado su "desprecio sistemático por la libertad de prensa".

"Los periodistas debe poder ejercer su profesión libremente y merecen protección. Las autoridades rusas demuestran una vez más su desprecio sistemático por la libertad de prensa", ha manifestado el máximo representante de la diplomacia europea en su perfil oficial de Twitter.

Las autoridades de Rusia han detenido este jueves en la ciudad de Ekaterimburgo a Gershkovich, que trabaja para el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', por supuestas actividades de espionaje, una acusación justificada por el Gobierno ruso pero negada "rotundamente" por el periódico norteamericano.

Un tribunal de Moscú ha ordenado más tarde que permanezca en prisión provisional al menos hasta el 29 de mayo, en una primera comparecencia en la que se ha confirmado el cargo de espionaje adelantado por el Servicio Federal de Seguridad (FBS) y por el que Gershkovich podría enfrentarse a una posible pena de hasta 20 años de prisión.

El periodista habría estado recabando informaciones sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania. El último artículo de Gershkovich publicado por 'The Wall Street Journal' data del 28 de marzo bajo el titular 'La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse'.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.

Europa Press