La UE recrimina a Tayikistán que no detenga a Putin pese a sus "obligaciones" con el TPI
Tayikistán. La UE recrimina a Tayikistán que no detenga a Putin pese a sus "obligaciones" con el TPI
- 1 minuto de lectura'
BRUSELAS, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Unión Europea ha afeado este jueves a Tayikistán que haya incumplido sus "obligaciones" con el Estatuto de Roma y haya permitido la visita oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el que pesa una orden de arresto dictada por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes en Ucrania.
La UE, a través del Servicio de Acción Exterior que dirige Kaja Kallas, ha subrayado en un comunicado su "contundente apoyo" a los esfuerzos internacionales para que Rusia rinda cuentas por sus abusos, en aras de "los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación" y a las "garantías de no repetición".
Por ello, aspira a la "cooperación" de "todos los Estados" con las investigaciones emprendidas por la Fiscalía del TPI. El tribunal carece de servicios propios para aplicar órdenes de arresto como la de Putin, por lo que depende en última instancia de la ejecución por parte de los Estados firmantes del Estatuto de Roma.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
A 40 años del partido contra los All Blacks: cuando el CASI midió su rugby revolucionario ante una potencia
- 2
Claudia Sánchez: de la publicidad que le cambió la vida a la decisión de alejarse del medio y el recuerdo del Nono Pugliese
- 3
The Voice of Hind Rajab, la película de la que habla del mundo, se verá en el Festival de Mar del Plata
- 4
El velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: el último adiós al DT de Boca