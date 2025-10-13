La UE renueva un año las sanciones por proliferación y uso de armas químicas
BRUSELAS, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Unión Europea ha adoptado este lunes la extensión por un año más de las sanciones por proliferación y uso de armas químicas que impone actualmente a 25 personas y tres entidades.
Como es habitual en el régimen de sanciones europeo, las personas y entidades en la 'lista negra' europea son objeto de una inmovilización de bienes y están sujetos a la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos económicos a su disposición. Igualmente estas personas tienen prohibido viajar a la UE.
Este plan de sanciones se puso en marcha en 2018 como respuesta de la UE al uso de armas químicas en la guerra de Siria y desde entonces ha impuesto sanciones contra agentes rusos implicados en el envenenamiento de disidentes.
Entre otros, la UE mantiene restricciones contra agentes implicados en el ataque a Sergei Skripal en Salisbury y contra el fallecido Alexei Navalni, en ambos casos atacados con agente nervioso de tipo Novichok. Los 27 defienden que el objetivo de este régimen es contribuir a la labor de la UE en la lucha contra la proliferación y el uso de armas químicas, así como apoyar la aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.
