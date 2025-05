La ue renunciará a la energía rusa aunque se alcance la paz en ucrania, según bruselas

VARSOVIA, 13 mayo (Reuters) -

La Unión Europea no tiene intención de reactivar sus importaciones de energía rusa tras un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, dijo el martes el de Energía del bloque.

"La Unión Europea es muy clara, no deseamos energía de Rusia en el futuro. No la deseamos ahora y no la desearemos después de una paz", dijo Dan Jorgensen a la prensa en una reunión de ministros de la UE en Varsovia. (Información de Kate Abnett; edición de Bart Meijer; editado en español por Patrycja Dobrowolska)