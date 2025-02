La ue respalda a enhertu para tratamiento del cáncer de mama tras terapia endocrina

28 feb (Reuters) - El regulador sanitario de la Unión Europea respaldó el viernes el fármaco Enhertu, de AstraZeneca y Daiichi Sankyo, como tratamiento del cáncer de mama en pacientes que recibieron terapia endocrina pero no son aptas para tratamientos hormonales adicionales.

La recomendación se basa en un estudio tardío que demostró que las participantes a las que se administró Enhertu vivieron un promedio de 13,2 meses antes de que su cáncer empeorara, frente a los 8,1 meses de las que recibieron quimioterapia.

"La terapia endocrina se utiliza normalmente en el tratamiento inicial del cáncer de mama metastásico con RH positivo, pero a medida que la enfermedad progresa, el beneficio de la terapia endocrina continuada es limitado, y la quimioterapia estándar posterior se asocia a malos resultados", declaró Susan Galbraith, vicepresidenta ejecutiva de I+D en oncología de AstraZeneca.

En noviembre, el National Institute for Health and Care Excellence -que decide qué medicamentos están disponibles en el Servicio Nacional de Salud británico- afirmó que no había alcanzado un acuerdo de precios rentable con AstraZeneca y la japonesa Daiichi, manteniendo su decisión de no recomendar Enhertu para el cáncer de mama avanzado.

Enhertu está aprobado actualmente en más de 75 países. (Reporte de Raechel Thankam Job; Editado en Español por Ricardo Figueroa)