La UE respalda la aprobación de la vacuna de Moderna contra el COVID y la gripe

Por Bhanvi Satija

27 feb (Reuters) -

El organismo regulador de medicamentos de Europa recomendó el viernes la aprobación de la vacuna combinada de Moderna contra el COVID y la gripe, lo que la sitúa en camino de convertirse en la primera vacuna de una sola dosis que protege a las personas de 50 años o más contra ambas enfermedades.

Actualmente, necesitan dos dosis separadas para protegerse contra el COVID-19 y la gripe, y las vacunas se actualizan periódicamente para adaptarse a las cepas virales en circulación.

Moderna confía en la vacuna combinada contra el COVID y la gripe, así como en una vacuna contra la gripe basada en ARNm, para volver a crecer en términos de ingresos, ya que la demanda de vacunas contra el COVID se ha desplomado en los años posteriores a la pandemia.

Espera que los mercados internacionales impulsen el crecimiento de los ingresos este año, que el secretario de Salud de EE. UU. activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr. ha perturbado el mercado nacional.

LAS ACCIONES DE MODERNA SE HAN DESPLOMADO DESDE LOS MÁXIMOS DE 2021

Las acciones de la empresa biotecnológica, que se mantenían estables en la preapertura del mercado estadounidense el viernes, han caído casi un 90% desde los máximos de 2021.

El año pasado, Moderna retiró su solicitud en Estados Unidos para su vacuna combinada contra el COVID y la gripe a la espera de los datos de eficacia de un ensayo en fase avanzada de su vacuna contra la gripe.

Este mes, la empresa dijo que estaba esperando las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para volver a presentar la solicitud.

Los reguladores estadounidenses se negaron inicialmente a revisar otra vacuna contra la gripe basada en ARNm de la empresa, pero cambiaron de opinión una semana después de que Moderna modificara su solicitud.

La recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) del viernes se basó en los datos de un estudio con 8.000 participantes que demostró que quienes recibieron mCombriax generaron más anticuerpos que quienes recibieron vacunas separadas contra los virus.

El estudio comparó mCombriax con una combinación de la vacuna Spikevax contra el COVID-19 de Moderna y las vacunas tradicionales contra la gripe de GSK y Sanofi.

La EMA también tuvo en cuenta los datos de un estudio sobre una vacuna similar contra la gripe basada en ARNm, en el que mCombriax provocó una respuesta inmunitaria adecuada. La vacuna contiene ARN mensajero con instrucciones para fabricar proteínas que se encuentran en algunas cepas del virus de la gripe y del SARS-CoV-2.

La recomendación de la EMA será revisada por la Comisión Europea, que dará el visto bueno definitivo para su comercialización en la Unión Europea. No estaba claro cuánto tiempo llevaría esa decisión.

(Información de Sri Hari N S en Bangalore y Bhanvi Satija en Londres; edición de Vijay Kishore, Nivedita Bhattacharjee y Barbara Lewis; edición en español de Paula Villalba)