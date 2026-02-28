La UE retira a su personal no esencial de Oriente Medio por eventos "peligrosos"

La Unión Europea anunció este sábado la retirada de su personal no esencial de Oriente Medio, por considerar que la situación en toda la región es peligrosa, a raíz de los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Los últimos acontecimientos en todo Oriente Medio son peligrosos. El régimen de Irán ha matado a miles de personas", apuntó en redes sociales la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

"El personal no esencial de la UE está siendo retirado de la región", apuntó.

La alta funcionaria agregó que los "programas de misiles balísticos y nuclear [iraníes], junto con el apoyo a grupos terroristas, representan una grave amenaza para la seguridad mundial".

De acuerdo con Kallas, la "protección de los civiles y el derecho internacional humanitario son una prioridad. Nuestra red consular está plenamente movilizada para facilitar las salidas de los ciudadanos de la UE".