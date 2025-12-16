La UE retira prohibición a motores de combustión desde 2035 tras presión de automotrices

Por Philip Blenkinsop

ESTRASBURGO, 16 dic (Reuters) - La Comisión Europea propuso el martes eliminar la prohibición efectiva a los nuevos vehículos con motor de combustión en el bloque a partir de 2035, permitiendo la venta continuada de algunos coches no eléctricos, tras la intensa presión de Alemania, Italia y el sector automotor europeo.

El Ejecutivo comunitario parece haber cedido a las peticiones de las automotrices para que sigan vendiendo híbridos enchufables y extensores de autonomía que queman combustible, en medio de sus dificultades para competir con Tesla y los fabricantes chinos de vehículos eléctricos.

Las normas actuales de la UE exigen que todos los coches y furgonetas nuevos tengan cero emisiones a partir de 2035. Con la propuesta del martes, el objetivo pasaría a ser una reducción del 90% de las emisiones de CO2 respecto a los niveles de 2021, en lugar del 100%.

Los fabricantes tendrían que compensar las emisiones restantes utilizando acero con menos carbono fabricado en la UE y electrocombustibles sintéticos o biocombustibles no alimentarios, como residuos agrícolas y aceite de cocina usado.

El plan también concede a las automotrices un plazo de tres años, de 2030 a 2032, para reducir las emisiones de CO2 de los automóviles en un 55% respecto a los niveles de 2021, mientras que el objetivo de 2030 para las furgonetas se reduciría del 50% al 40%.

LA UE REDUCE METAS CLIMÁTICAS

Estas medidas, que requieren la aprobación de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, suponen el mayor retroceso del bloque en sus políticas ecológicas de los últimos cinco años.

Ford Motor anunció el lunes una amortización de 19.500 millones de dólares al eliminar varios modelos de vehículos eléctricos, en respuesta a las políticas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al debilitamiento de la demanda de vehículos eléctricos.

Las automotrices europeas, entre ellas Volkswagen y el propietario de Fiat, Stellantis, también han señalado la débil demanda de vehículos eléctricos y han instado a flexibilizar los objetivos y reducir las multas en caso de incumplimiento. El grupo de presión automotor ACEA calificó el momento de "punto crítico" para el sector.

Los fabricantes alemanes están sometidos a una presión especial, ya que pierden terreno en China frente a sus rivales locales y se enfrentan a la creciente competencia de las importaciones chinas de vehículos eléctricos. Los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos fabricados en China sólo han supuesto un alivio limitado.

CHINA AVENTAJA A LA UE EN CARRERA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La industria de los vehículos eléctricos advirtió que la relajación de los objetivos de emisiones podría socavar la inversión y dejar a Europa aún más rezagada respecto a China en el cambio hacia una conducción más limpia.

"Pasar de un objetivo claro del 100% de cero emisiones al 90% puede parecer poco, pero si damos marcha atrás ahora, no sólo perjudicaremos al clima. Dañaremos la capacidad de Europa para competir", afirmó Michael Lohscheller, presidente ejecutivo del fabricante sueco de vehículos eléctricos Polestar.

Por su parte, William Todts, director ejecutivo del grupo de defensa del transporte limpio T&E, afirmó que la UE intentaba ganar tiempo mientras China se adelanta a toda velocidad.

"Aferrarse a los motores de combustión no hará que las automotrices europeas vuelvan a ser grandes", afirmó.

La Comisión también esbozó planes para impulsar el uso de vehículos eléctricos en las flotas de empresas, que representan alrededor del 60% de las ventas de coches nuevos en Europa. Los objetivos nacionales para 2030 y 2035 se fijarán en función del PIB per cápita y los países decidirán cómo alcanzarlos.

Los grupos del sector han citado como modelo las exenciones fiscales aplicadas en Bélgica a los vehículos eléctricos de empresa.

La Comisión propuso además crear una nueva categoría reglamentaria para los vehículos eléctricos pequeños, sujetos a normas menos estrictas y que pueden optar a créditos adicionales para los objetivos de CO2 si se fabrican en la UE. (Información de Philip Blenkinsop, información adicional de Charlotte Van Campenhout y Nick Carey; edición en español de María Bayarri y Ricardo Figueroa)