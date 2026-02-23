La UE retrasa el plan "Made in Europe" tras desacuerdos sobre su alcance

BRUSELAS, 23 feb (Reuters) -

La Comisión Europea anunció el lunes que había retrasado una semana el anuncio de una política para las piezas y productos industriales fabricados en Europa, tras las discrepancias sobre el alcance geográfico del plan. Las medidas, que establecerían umbrales mínimos para las piezas fabricadas localmente en proyectos que utilicen fondos públicos en sectores estratégicos como las baterías, la energía solar y eólica y la energía nuclear, estaban previstas para anunciarse el jueves.

"Tras el debate, la presentación de la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés) está prevista ahora para el 4 de marzo", dijo un portavoz de la oficina del vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, en referencia a las políticas que se elaborarían en virtud de la nueva Ley de Aceleración.

Gobiernos como el de Francia han defendido la idea de las regulaciones, argumentando que las industrias europeas necesitan protección frente a las importaciones más baratas procedentes de mercados, como China, con regulaciones medioambientales y de otro tipo menos estrictas.

Sin embargo, otros, como Suecia y República Checa, advierten de que los requisitos de "comprar local" podrían disuadir la inversión, aumentar los precios en las licitaciones públicas y perjudicar la competitividad de la UE a nivel mundial.

Los fabricantes de automóviles y otras industrias han pedido que las protecciones se extiendan más allá de los países de la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) - Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein - para incluir otros territorios en sus cadenas de suministro, como Reino Unido y Turquía.

La IAA forma parte del Pacto por una Industria Limpia de la Comisión, adoptado en febrero del año pasado para impulsar la competitividad global del bloque, en particular frente a sus competidores estadounidenses y chinos.

"Esperamos que esta semana adicional de debates internos permita que la propuesta sea aún más sólida", dijo el portavoz de la Comisión. (Información de Alexander Chituc y Julia Payne; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)