La UE retrasará las propuestas sobre el arancel al carbono y la industria automovilística

Por Philip Blenkinsop y Kate Abnett

BRUSELAS, 8 de diciembre -

La Unión Europea planea retrasar hasta el 16 de diciembre las propuestas legales para ampliar su tasa fronteriza sobre el carbono y debilitar potencialmente una prohibición de 2035 sobre automóviles que emitan CO2, según un borrador de la agenda de la Comisión Europea al que tuvo acceso Reuters.

Los planes están siendo seguidos de cerca por los fabricantes de automóviles y los Gobiernos, entre ellos Alemania e Italia, que han exigido a la UE que revise su política de emisiones de CO2 de los automóviles de 2035, que en su forma actual prohibiría efectivamente las ventas de coches con motor de combustión.

En principio, las propuestas debían publicarse el miércoles.

Los responsables de la Comisión aún estaban negociando los plazos el lunes, y el proyecto de orden del día aún podría cambiar antes de su publicación. Algunos representantes de la UE que las propuestas sobre automóviles podrían retrasarse aún más, hasta 2026.

Un portavoz de la Comisión no quiso hacer comentarios sobre el borrador al que tuvo acceso Reuters.

Bruselas está preparando propuestas para ampliar su próximo arancel fronterizo sobre el carbono a más productos derivados, como las lavadoras, e intentar evitar que las empresas extranjeras eludan la medida, pionera en el mundo.

Las propuestas sobre automóvil se preparan en un contexto de presión por parte de los fabricantes europeos para que se flexibilice la política automovilística de 2035, por ejemplo permitiendo que las ventas de híbridos enchufables y automóviles con motor de combustión que funcionan con los llamados combustibles neutros en emisiones de CO2 continúen después de esta fecha límite.

La industria automovilística europea afirma que necesita esta flexibilidad para hacer frente a unas ventas de vehículos eléctricos más lentas de lo previsto y a la feroz competencia de China.

Sin embargo, el debilitamiento de la medida podría obstaculizar los objetivos climáticos de la UE, ya que significaría que seguirían circulando por las carreteras europeas más vehículos que emiten CO2 de aquí a 2050, cuando la UE se ha comprometido a alcanzar las emisiones netas cero en toda su economía.

(Información de Kate Abnett, Philip Blenkinsop, edición de Louise Heavens; edición en español de Paula Villalba)