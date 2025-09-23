La UE retrasará un año más la ley contra la deforestación, según comisaria

BRUSELAS, 23 sep (Reuters) - La Unión Europea retrasará su ley contra la deforestación, que prohibirá las importaciones de materias primas como la soja, la carne de vacuno, el cacao y el aceite de palma vinculadas a la destrucción forestal, según dijo el martes a la prensa la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswall.

Este será el segundo retraso en el lanzamiento de la medida. Bruselas ya había retrasado un año la puesta en marcha de la norma tras las quejas de sectores y socios comerciales como Brasil, Indonesia y el Gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Roswall dijo que el retraso era necesario para abordar las preocupaciones sobre el sistema de tecnología de la información y no estaba vinculado a las preocupaciones de Estados Unidos sobre la norma. (Información de Kate Abnett y Sudip Kar-Gupta; redacción de Makini Brice; edición en español de Jorge Ollero Castela)