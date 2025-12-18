La UE sanciona 41 buques más de la flota rusa en la sombra

BRUSELAS, 18 dic (Reuters) - La Unión Europea impuso el jueves sanciones a 41 buques más de la flota rusa en la sombra, con lo que el total de buques designados asciende a casi 600.

Los buques tienen ahora prohibida la entrada en los puertos de la UE y ya no pueden recibir una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo, dijo el Consejo de la UE.

La UE ha impuesto hasta ahora 19 paquetes de sanciones contra Rusia, pero Moscú ha logrado adaptarse a la mayoría de las medidas y sigue vendiendo millones de barriles de petróleo a India y China, aunque con descuentos respecto a los precios mundiales.

Gran parte de este cargamento se envía utilizando una denominada flota en la sombra de buques que operan al margen de la industria marítima occidental.

La UE ya adoptó el lunes contra las empresas de petróleo rusas Murtaza Lakhani y Etibar Eyyub por permitir a Moscú eludir las sanciones occidentales a las exportaciones de crudo que contribuyen a financiar la guerra de Rusia en Ucrania. (Información de Bart Meijer y Julia Payne, edición de Inti Landauro; edición en español de María Bayarri Cárdenas)