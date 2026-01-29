La UE sanciona al ministro del Interior iraní por represión de las protestas
La Unión Europea (UE) sancionó este jueves al ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, al fiscal general y a dirigentes de los Guardianes de la Revolución por la brutal...
La Unión Europea (UE) sancionó este jueves al ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, al fiscal general y a dirigentes de los Guardianes de la Revolución por la brutal represión de las manifestaciones antigubernamentales.
El bloque de 27 países añadió 15 funcionarios y seis entidades a su lista negra de congelación de activos y prohibición de visados, según el diario oficial de la UE.
Entre tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE examinarán si añaden los Guardianes de la Revolución de Irán a la lista de organizaciones "terroristas" del bloque.
Más de 6.200 personas, entre ellas más de 5.800 manifestantes, murieron en la represión en Irán, según un saldo actualizado de la oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos.
La organización, que cuenta con una amplia red de fuentes en el país, investiga más de 17.000 posibles muertes adicionales.
El miércoles, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, aseguró que las tropas tienen "el dedo en el gatillo", dispuestas a responder si Estados Unidos lo ataca, en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien envió fuerzas al Golfo y afirmó que "el tiempo se acaba" para Teherán.