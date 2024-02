La Unión Europea se ha abierto este lunes a sancionar a los responsables de la muerte del influyente opositor, Alexei Navalni, el pasado viernes en prisión donde cumplía 19 años de condena en régimen de aislamiento, y bautizará con su nombre el régimen de sanciones europeas contra personas que cometen abusos sistemáticos de los Derechos Humanos.

Tras la muerte de Navani y la detención de más de 400 manifestantes en concentraciones registradas en toda Rusia en recuerdo al disidente, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que el bloque debe mandar un "mensaje de apoyo a la oposición rusa", al mismo tiempo, que refuerza la ayuda a Ucrania cuando se cumplen casi dos años de la ofensiva militar lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Para rendir homenaje a Navalni y honrar su memoria, propondré a los ministros que renombren nuestro régimen de sanciones contra los Derechos Humanos con su nombre, para que su nombre quede escrito para siempre en la labor de la UE en defensa de los Derechos Humanos", ha anunciado antes de la reunión de ministros de Exteriores de la UE en la que participa Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso.

Sobre imponer sanciones contra los responsables de la muerte de Navalni, el jefe de la diplomacia europea ha dado por hecho que se estudiará en los próximos días. "Los Estados miembros propondrán sanciones, sin duda. Contra los responsables, bueno, el responsable en última instancia]es el propio Putin, pero podemos descender hasta la estructura institucional del sistema penitenciario en Rusia", ha afirmado.

En este sentido, numerosos ministros de Exteriores europeos han abogado por adoptar sanciones contra Rusia por la muerte del principal opositor a Putin mientras permanecía encarcelado en una prisión en la remota región de Yamalia-Nenetsia. La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha afirmado que la UE usará sus instrumentos para combatir violaciones serias de Derechos Humanos contra los implicados en la muerte de Navalni.

"Putin es un asesino. Ha asesinado a una persona que luchó por la democracia y la libertad. Nuestra respuesta tiene que ser apoyar a Ucrania por vías militares, políticas y darles la munición que hemos prometido", ha afirmado su colega estonio, Margus Tsahkna.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ha asegurado que la UE tiene que mandar un "mensaje claro" tras la muerte Navalni con aquellos que defienden la democracia en Rusia, apuntando que el encuentro con su viuda va a ser una señal fuerte ante Moscú. "Hay que mandar mensaje claro de rechazo a esta muerte, que tiene un responsable último muy claro, que es quien le puso injustamente y por motivos políticos en prisión", ha añadido.

El titular de Exteriores lituano, Gabrielus Landsbergis, ha instado a reaccionar con sanciones contra la muerte del prominente disidente ruso. "Como mínimo deberíamos hablar de sanciones, lo hemos hecho en el pasado. Cada vez que un opositor es asesinado en Rusia, Europa ha aprobado sanciones, así que es lo mínimo", ha señalado.

Igualmente ha mandado un mensaje de alerta sobre la situación en el frente de guerra en el este de Ucrania tras la retirada de la ciudad de Avdiivka, en la provincia de Donetsk. "No podemos declarar que estamos en esto hasta la victoria de Ucrania y la situación no mejora. Si no despertamos ante esta nueva realidad y encontramos soluciones creativas y nuevas que cambien la situación en el campo de batalla no vamos a escuchar nuevas noticias en el futuro próximo", ha advertido.

De lado de Irlanda, el ministro de Exteriores, Micheál Martin, ha subrayado que la UE tiene que empatizar con la viuda de Navalni y la sociedad rusa perseguida por solidarizarse con el disidente ruso, recalcando que hay que demostrar que hay "alternativas" al régimen de Putin. "Sabemos que tenemos que seguir manteniendo la presión contra Rusia, son momentos clave en materia de democracia y libertad de expresión y concentración. Son cosas básicas", ha defendido.