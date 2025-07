La UE se aferra al calendario de su normativa sobre IA

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 4 jul (Reuters) - Las históricas normas de la Unión Europea sobre inteligencia artificial se pondrán en marcha según el calendario legal previsto en la legislación, dijo el viernes la Comisión Europea, desestimando los llamados de algunas empresas y países a favor de una pausa.

Alphabet -propietaria de Google-, Meta -duela de Facebook- y otras compañías estadounidenses, así como empresas europeas como Mistral y ASML, han instado en los últimos días a la Comisión a retrasar varios años la Ley de IA.

"He visto, en efecto, muchos informes, muchas cartas y muchas cosas que se dicen sobre la Ley de IA. Permítanme ser lo más claro posible: no hay que parar el reloj. No hay periodo de gracia. No hay pausa", declaró en rueda de prensa el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.

"Tenemos plazos legales establecidos en un texto legal. Las disposiciones entraron en vigor en febrero, las obligaciones de los modelos de IA de propósito general comenzarán en agosto y, el año que viene, tenemos las obligaciones para los modelos de alto riesgo, que entrarán en vigor en agosto de 2026", explicó.

La Comisión tiene previsto proponer medidas para simplificar sus normas digitales hacia fines de año, como recortar las obligaciones de información para las pequeñas empresas.

Algunas empresas han expresado su preocupación por los costos de cumplimiento y los estrictos requisitos de las normas sobre IA, que pretenden poner coto a una tecnología clave para múltiples sectores de la economía y que actualmente lideran Estados Unidos y China.

(Editado en español por Carlos Serrano)