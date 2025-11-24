La UE se está perdiendo el tren de la IA y está poniendo en peligro su futuro, advierte Lagarde

FRÁNCFORT, 24 nov (Reuters) - Europa está poniendo en peligro su propio futuro al perderse el tren de la inteligencia artificial y debe eliminar rápidamente los obstáculos que impiden la difusión de esta nueva tecnología, dijo el lunes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Las empresas de Estados Unidos y China están invirtiendo fuertemente en IA, lo que genera un debate sobre si esta exuberancia está alimentando una burbuja financiera o señalando un salto tecnológico.

Con Estados Unidos y China a la cabeza, Europa ya ha perdido la oportunidad de ser pionera en IA, dijo Lagarde en un discurso en Bratislava, Eslovaquia.

Todavía soportamos los costos de haber sido adoptantes lentos durante la última revolución digital, dijo la presidenta del BCE. Corremos el riesgo de dejar pasar la ola de adopción de la IA y poner en peligro el futuro de Europa.

A diferencia de lo ocurrido en anteriores oleadas tecnológicas, la IA podría extenderse más rápidamente y aportar beneficios económicos tangibles antes, por lo que urge que la Unión Europea actúe.

Sin embargo, no bastará con limitarse a comprar soluciones de IA a proveedores ya establecidos, porque eso ahondará la dependencia europea de entidades extranjeras, afirmó Lagarde.

Debemos diversificar las partes críticas de la cadena de suministro de IA y evitar puntos únicos de fallo. En las capas fundacionales, como la capacidad de cálculo basada en chips y centros de datos, debemos mantener una capacidad mínima.

La UE también necesita reforzar la interoperabilidad y las normas abiertas para fomentar la competencia, necesita energía más barata, una regulación más uniforme y un mercado de capitales integrado para canalizar el riesgo, dijo Lagarde. (Reportaje de Balazs Koranyi; Editado en Español por Juana Casas)