La UE se reunirá en un castillo belga para abordar la rivalidad económica con EEUU y China

Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 11 feb (Reuters) -

Los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves en un castillo belga para debatir cómo pueden competir económicamente con un rival global como China y un aliado menos fiable como Estados Unidos, en un momento en que el orden mundial basado en normas se desmorona

El crecimiento de la UE ha sido persistentemente inferior al de EEUU durante las últimas dos décadas, con una productividad e innovación de la UE, especialmente en campos como la inteligencia artificial (IA), por debajo de lo esperado

La UE se enfrenta ahora a la guerra comercial de Donald Trump y, más recientemente, a las amenazas arancelarias sobre Groenlandia, así como a las restricciones chinas a las exportaciones de minerales críticos que el bloque de 27 naciones necesita urgentemente

Dado que la UE necesita una mayor riqueza para cubrir la descarbonización y la digitalización y reforzar su defensa frente a una Rusia beligerante, el bloque es cada vez más consciente de que ha llegado el momento de actuar

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, que preside las cumbres de la UE, acogerá a los líderes en una "retirada" para intercambiar ideas en el castillo de Alden Biesen, del siglo XVI, situado en el este de Bélgica, con el fin de debatir las medidas que deben adoptarse

Los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, autores de dos influyentes informes de 2024 sobre el reto de la competitividad de la UE y su mercado único, también están invitados a compartir sus opiniones

Sin embargo, Reinhilde Veugelers, investigadora principal del grupo de expertos Bruegel, se mostró escéptica sobre si la lluvia de ideas del jueves aportaría algo más que una "bonita declaración"

RESPUESTA A TRUMP, CHINA Y RUSIA

El informe de Draghi, que ha dirigido el Banco Central Europeo, se ha tomado como modelo a seguir por la UE, con una serie de propuestas de la Comisión Europea sobre financiación, defensa y reducción de la regulación desde septiembre de 2025

Sin embargo, el laboratorio de ideas Consejo Europeo de Innovación Política, cuyo Observatorio Draghi supervisa la aceptación de sus 383 recomendaciones, afirmó que, hasta enero, solo se había aplicado el 15% y otro 24% se había aplicado parcialmente. Según este grupo, el progreso era más incremental que transformador

Letta afirmó que el vaso estaba "medio lleno" en cuanto a la profundización del mercado único, con algunos avances en iniciativas críticas como los servicios y el capital. Afirmó que la UE necesitaba completar una unión energética, una unión digital y un mercado de capitales a escala de la UE que pudiera igualar las inversiones estadounidenses en nuevas empresas e infraestructuras

Su mensaje clave a los líderes sería que se comprometieran a cumplir el plazo de 2028 para completar el mercado único de la UE

"Creo que es la única forma de responder a Trump y a las presiones externas a las que se ve sometida la Unión Europea por parte de China, Rusia y Estados Unidos de diferentes maneras", dijo a Reuters

(1 dólar = 0,8393 euros)

(Información de Philip Blenkinsop; información adicional de Julia Payne, Jan Strupczewski, A Lennon en Bruselas, Sarah Marsh y Christoph Steitz en Berlín; edición de Mark Heinrich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)