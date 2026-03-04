La UE se solidariza plenamente con España, dice Costa

BRUSELAS, 4 mar (Reuters) -

La Unión Europea se solidariza plenamente con España, afirmó el miércoles el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar el comercio con Madrid por su postura contra los ataques de Washington a Irán.

"Acabo de mantener una llamada con el presidente (Pedro Sánchez)

para expresar la plena solidaridad de la UE con España. La UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos", dijo Costa en la red social X.