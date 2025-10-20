La UE sigue sin el visto bueno de Egipto e Israel para reactivar su misión en el paso de Rafá

BRUSELAS, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea sigue a la espera del visto bueno de Egipto e Israel para retomar su misión civil en el paso fronterizo de Rafá, en la Franja de Gaza, después de que la operación no se haya podido retomar en el terreno pese a la firma del acuerdo para el futuro de Gaza.

“La misión EUBAM Rafá necesita la aprobación tanto de Egipto como de las autoridades israelíes para poder operar. Así que estamos listos para volver a desplegarla, pero también necesitamos su aprobación”, ha explicado la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en rueda de prensa después de la reunión de ministros de Exteriores de los 27 en Luxemburgo.

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha evitado por el momento valorar la opción de reforzar las misiones civiles de la UE, una demanda que han llevado hoy a la mesa tanto Francia como España.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, antes de la cita ha apostado por reforzar las misiones civiles de la UE en Gaza y Cisjordania para que puedan contribuir a la estabilidad de la zona. En el caso de EUBAM Rafá “no solo en la seguridad del paso de personas, sino también de los bienes que deben llegar en masa” para mejorar la situación de la población palestina.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido “ensanchar” su mandato para participar en la “estabilización” de la Franja, abogando por poner en marcha mecanismos que consoliden el alto el fuego.

APARCA SANCIONES CONTRA ISRAEL

Respecto a las sanciones económicas que discute la UE contra Israel por las matanzas en Gaza o las represalias contra actores que impiden la solución de dos Estados, Kallas ha indicado que el contexto ha cambiado en las últimas semanas con la firma del acuerdo de paz, por lo que la UE no aprobará nuevas medidas por el momento pero tampoco las retirará de la mesa.

“El contexto ha cambiado desde que se propusieron las medidas. Hoy lo discutimos, y hubo opiniones muy divergentes, así que en lo que hemos coincidido es en que por ahora no avanzamos con las medidas, pero tampoco las descartamos porque la situación es frágil”, ha explicado.

Según ha expuesto la ex primera ministra de Estonia, la UE quiere ver una mejora en la llegada de ayuda humanitaria a Gaza y también en cuestiones financieras para la Autoridad Palestina que Israel sigue bloqueando. Así, el bloque europeo opta por aparcar las sanciones contra Israel por el alto balance de muertes civiles en la Franja, más de 68.000, y el bloqueo humanitario que ha provocado una situación catastrófica en el enclave palestino. Todo a la espera de que el acuerdo sellado por Trump consolide la paz y genere un horizonte político para la creación del Estado palestino.