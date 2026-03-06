La UE sopesa la ayuda financiera para reanudar el flujo de petróleo por el oleoducto Druzhba

BRUSELAS, 6 mar (Reuters) -

La Comisión Europea está ‌estudiando ‌formas ⁠de apoyar la reanudación del suministro a través ​del ⁠oleoducto Druzhba, incluida ⁠la posible ayuda financiera, ​según dijo el viernes ‌un portavoz.

"Puedo confirmar que ​la Comisión ​está estudiando opciones para apoyar la reanudación del suministro de petróleo, incluida la posible ayuda financiera", dijo ​un portavoz de la Unión Europea ⁠en una rueda de prensa ‌diaria. No proporcionó más detalles.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se reunirá con el primer ministro ‌de Eslovaquia, Robert Fico, y el oleoducto ⁠Druzhba será uno de ‌los temas que ⁠se tratarán, según ha ⁠declarado el portavoz, quien ha añadido que aún no está claro cuándo tendrá lugar ‌la reunión. (Información ​de Charlotte van Campenhout y Kate Abnett; edición de Makini Brice; editado en ‌español por Patrycja Dobrowolska)