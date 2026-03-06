La UE sopesa la ayuda financiera para reanudar el flujo de petróleo por el oleoducto Druzhba
BRUSELAS, 6 mar (Reuters) -
La Comisión Europea está estudiando formas de apoyar la reanudación del suministro a través del oleoducto Druzhba, incluida la posible ayuda financiera, según dijo el viernes un portavoz.
"Puedo confirmar que la Comisión está estudiando opciones para apoyar la reanudación del suministro de petróleo, incluida la posible ayuda financiera", dijo un portavoz de la Unión Europea en una rueda de prensa diaria. No proporcionó más detalles.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se reunirá con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y el oleoducto Druzhba será uno de los temas que se tratarán, según ha declarado el portavoz, quien ha añadido que aún no está claro cuándo tendrá lugar la reunión. (Información de Charlotte van Campenhout y Kate Abnett; edición de Makini Brice; editado en español por Patrycja Dobrowolska)