La UE sopesa opciones para apoyar a la industria en la reforma del mercado del carbono

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 5 feb - La Comisión Europea está estudiando diversas formas de apoyar a las industrias ⁠en la próxima reforma del mercado ⁠de carbono de la UE para evitar que se trasladen a zonas con normas de contaminación menos estrictas, según dijo el miércoles ⁠por la ‌noche el ​responsable del departamento de clima de la Comisión.

Bruselas está preparando un rediseño del ​mercado de carbono de la Unión Europea, la política más importante del ‌bloque en materia de cambio climático, que obliga a ‌las centrales eléctricas y a las ​industrias a comprar permisos cuando emiten dióxido de carbono, que contribuye al calentamiento del planeta.

La propuesta de revisión de la Comisión, prevista para después del verano, decidirá si se mantiene el sistema actual de la UE de conceder a las industrias algunos permisos de CO2 gratuitos, para ayudarles a competir con las empresas extranjeras que no pagan por su contaminación.

"Estamos estudiando cuál ⁠es la mejor manera de protegernos contra la fuga de carbono y estamos analizando todas las opciones", dijo ​Kurt Vandenberghe, jefe del departamento de clima de la Comisión, a los periodistas en el marco de un evento en Bruselas.

La "fuga de carbono" se refiere al riesgo de que las industrias se trasladen fuera de Europa para eludir sus estrictas regulaciones climáticas.

Vandenberghe respondía así a un artículo publicado esta semana en el periódico alemán Handelsblatt, en ⁠el que se afirmaba, citando a funcionarios anónimos de la UE, que la UE tenía previsto ​prorrogar durante años los permisos gratuitos para las industrias.

"Nunca hemos dicho eso", dijo Vandenberghe. "Estamos estudiando todas las opciones".

Creado en 2005, el mercado de carbono de la UE está diseñado actualmente para cumplir ‍el objetivo de reducción de emisiones de la UE para 2030. La revisión rediseñará el sistema para que las industrias se encaminen hacia el objetivo climático de la UE para 2040, que consiste en reducir las emisiones nacionales en un 85%.

"No es adecuado para 2040, por lo que ​tenemos que revisarlo", dijo Vandenberghe en referencia al mercado de carbono. "Eso significa que tenemos que volver a estudiar cómo llegar a 2040 de forma rentable... para asegurarnos de que impulsa la inversión y la innovación". (Información ‍de Kate Abnett; edición de Philippa Fletcher; edición en español de Paula Villalba)